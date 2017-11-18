Волинські спортсмени вітають жінок зі святом весни. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



І цього дня, 8 березня, вони вітають тих, кому присвячують свої перемоги; тих, хто підтримує і надихає до нових вершин.















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