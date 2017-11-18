Волинські спортсмени вітають жінок зі святом весни. ВІДЕО
Сьогодні, 23:26
Вони беруть участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, виборюють і захищають чемпіонські титули й виховують нові покоління.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
І цього дня, 8 березня, вони вітають тих, кому присвячують свої перемоги; тих, хто підтримує і надихає до нових вершин.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
І цього дня, 8 березня, вони вітають тих, кому присвячують свої перемоги; тих, хто підтримує і надихає до нових вершин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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