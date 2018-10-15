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У Луцьку біля Стиру – пожежа. ВІДЕО

У Луцьку біля Стиру – пожежа. ВІДЕО
У Луцьку – знову пожежа на лугу.

Пожежа сталася 9 березня в Луцьку між річкою Стир і вулицею Гірною, навпроти оглядового майданчика. Про це повідомив режисер Сергій Шараєвський, - пише Конкурент.

З відео, яке опублікував він, видно, що загорілася значна територія лугу. Із його слів, пожежа збільшувалася.

На місце події вже прибули пожежники.

Із настанням весни такі пожежі почали траплятися частіше, попри застереження рятувальників.



У Луцьку біля Стиру – пожежа. ВІДЕО

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Теги: пожежа, вогонь, рятувальники
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