Прощена неділя 2019: дата, традиції та заборони
Сьогодні, 07:51
Прощена неділя дуже щире церковне свято. У цей день прийнято просити прощення і прощати образи.
Прощена неділя – дата
Прощена неділя щороку припадає на різні дати. Це останній день Масляної, який у 2019 році припадає на 10 березня.
Нагадаємо, що у цьому році Масляний тиждень починається 4 березня і закінчується 10 березня.
Традиції та звичаї
Як писали вище цього дня прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. При чому першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.
У цей день не можна лихословити, займатися важкою фізичною працею і земельними роботами. При цьому варто балувати себе смакотою, адже вже 11 березня настане перший день Великого 48-денного посту перед Великоднем.
За традицією варто зібратися за столом всією родиною. А якщо після святкування на столі недоїденими залишилися млинці, то чекати родині на поповнення.
Після вечері зі столу не прибирають, а накривають його білою скатертиною, потім овчиною, щоб у будинку був достаток. Залишками їжі обов’язково пригощають тварин і птахів.
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Прощена неділя – дата
Прощена неділя щороку припадає на різні дати. Це останній день Масляної, який у 2019 році припадає на 10 березня.
Нагадаємо, що у цьому році Масляний тиждень починається 4 березня і закінчується 10 березня.
Традиції та звичаї
Як писали вище цього дня прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. При чому першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.
У цей день не можна лихословити, займатися важкою фізичною працею і земельними роботами. При цьому варто балувати себе смакотою, адже вже 11 березня настане перший день Великого 48-денного посту перед Великоднем.
За традицією варто зібратися за столом всією родиною. А якщо після святкування на столі недоїденими залишилися млинці, то чекати родині на поповнення.
Після вечері зі столу не прибирають, а накривають його білою скатертиною, потім овчиною, щоб у будинку був достаток. Залишками їжі обов’язково пригощають тварин і птахів.
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