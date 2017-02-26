вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прощена неділя 2019: дата, традиції та заборони

Прощена неділя 2019: дата, традиції та заборони
Прощена неділя дуже щире церковне свято. У цей день прийнято просити прощення і прощати образи.

Прощена неділя – дата

Прощена неділя щороку припадає на різні дати. Це останній день Масляної, який у 2019 році припадає на 10 березня.

Нагадаємо, що у цьому році Масляний тиждень починається 4 березня і закінчується 10 березня.

Традиції та звичаї

Як писали вище цього дня прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. При чому першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.

У цей день не можна лихословити, займатися важкою фізичною працею і земельними роботами. При цьому варто балувати себе смакотою, адже вже 11 березня настане перший день Великого 48-денного посту перед Великоднем.

За традицією варто зібратися за столом всією родиною. А якщо після святкування на столі недоїденими залишилися млинці, то чекати родині на поповнення.

Після вечері зі столу не прибирають, а накривають його білою скатертиною, потім овчиною, щоб у будинку був достаток. Залишками їжі обов’язково пригощають тварин і птахів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Прощена неділя, пробачення, піст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В місті на Волині зростуть тарифи на послуги ЖЕКів
Сьогодні, 08:23
Прощена неділя 2019: дата, традиції та заборони
Сьогодні, 07:51
Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області
Сьогодні, 06:38
П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп. ФОТО
Сьогодні, 04:10
Схожі новини
26 лютого – Прощена неділя 26 лютого – Прощена неділя
26 лютий, 2017, 09:10
Різдвяний піст 2018: дата та традиції дотримання Різдвяний піст 2018: дата та традиції дотримання
27 листопад, 2018, 19:33
Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність
24 листопад, 2018, 15:20
Як правильно виходити з посту перед святкуванням Великодня Як правильно виходити з посту перед святкуванням Великодня
07 квітень, 2018, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В місті на Волині зростуть тарифи на послуги ЖЕКів
Сьогодні, 08:23
 0
Прощена неділя 2019: дата, традиції та заборони
Сьогодні, 07:51
 0
Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області
Сьогодні, 06:38
 0
П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
 0
Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп. ФОТО
Сьогодні, 04:10
 0
Медіа
відео
1/8