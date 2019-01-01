У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*
Сьогодні, 18:32
22 березня о 17:00 відбудеться мегакрута вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity!
На вечірці вас чекає:
- велике паперове та метафан шоу;
- дитяча дискотека від драйвового діджея;
- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";
- конкурси та подарунки для всіх.
Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей!
Вартість: 50 гривень.
Деталі за телефоном 067 334 50 87.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів разом з друзями на мегакрутій вечірці для дітей у ДРЦ FigliMigli!
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На вечірці вас чекає:
- велике паперове та метафан шоу;
- дитяча дискотека від драйвового діджея;
- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";
- конкурси та подарунки для всіх.
Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей!
Вартість: 50 гривень.
Деталі за телефоном 067 334 50 87.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів разом з друзями на мегакрутій вечірці для дітей у ДРЦ FigliMigli!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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