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У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*

У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*
22 березня о 17:00 відбудеться мегакрута вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity!

На вечірці вас чекає:

- велике паперове та метафан шоу;
- дитяча дискотека від драйвового діджея;
- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";
- конкурси та подарунки для всіх.

Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей!

Вартість: 50 гривень.

Деталі за телефоном 067 334 50 87.

Пориньте в атмосферу розваг та веселощів разом з друзями на мегакрутій вечірці для дітей у ДРЦ FigliMigli!
У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*

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Теги: Порт сіті
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