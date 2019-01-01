У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*

22 березня о 17:00 відбудеться мегакрута вечірка для дітей у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity!На вечірці вас чекає:- велике паперове та метафан шоу;- дитяча дискотека від драйвового діджея;- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";- конкурси та подарунки для всіх.Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00. Вхід тільки для дітей!Вартість: 50 гривень.Деталі за телефоном 067 334 50 87.Пориньте в атмосферу розваг та веселощів разом з друзями на мегакрутій вечірці для дітей у ДРЦ FigliMigli!