Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів

Камінь-Каширський районний відділ ДВС з початку року стягнув з боржників 653 000 гривень аліментів на утримання дітей.Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області."Друзі! Продовжуємо нашу постійну рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС. Сьогодні хочемо відзначити відзначити роботу Камінь-Каширського районного відділу ДВС області, працівниками якого з початку цього року було стягнуто понад 653 000 гривень аліментів на утримання дітей. Дякуємо колегам за чудовий результат. Так тримати!" - розповів очільник юстиції Волині