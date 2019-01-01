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Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів

Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів
Камінь-Каширський районний відділ ДВС з початку року стягнув з боржників 653 000 гривень аліментів на утримання дітей.

Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

"Друзі! Продовжуємо нашу постійну рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС. Сьогодні хочемо відзначити відзначити роботу Камінь-Каширського районного відділу ДВС області, працівниками якого з початку цього року було стягнуто понад 653 000 гривень аліментів на утримання дітей. Дякуємо колегам за чудовий результат. Так тримати!" - розповів очільник юстиції Волині Антон Кустик.

Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів

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Теги: аліменти, гроші
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