Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші

Схема шахрайства "Ваш родич у поліції" - не нова, проте нині волиняни продовжують потерпати від неї, позбуваючись значних сум грошей.І часто жертвами шахраїв стають саме люди похилого віку.Так, днями 81-річна мешканка Ковеля віддала зловмисникам 29 000 грн., бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від злочину, який нібито вчинила її донька, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Жінці подзвонили "із поліції" та повідомили прикру новину. І тут же заспокоїли, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші. Пенсіонерка погодилася задля вирішення цих проблем віддати всю наявну у хаті готівку незнайомцеві, який охоче по неї під'їхав.Ще двоє потерпілих мешканок Ковельщини (також жінки похилого віку) віддали свої кревні псевдо-правоохоронцям, бажаючи "відкупити" рідних від кримінальної відповідальності.Таким чином зловмисники в одному випадку розжилися на 14 000 грн. та 70 євро, в іншому – на 500 доларів США та 100 євро."Прокуратура Волинської області знову звертається до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки таких "правоохоронців", які розповідають, що ваш близький родич вчинив ДТП чи інший злочин і, аби залагодити справу з потерпілими та поліцією, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників.І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.