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У Луцьку відзначать День українського добровольця, центр міста перекриють

У Луцьку відзначать День українського добровольця, центр міста перекриють
Оприлюднили перелік заходів, які відбудуться у Луцьку на День українського добровольця.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Так, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань у Луцьку 13 березня 2019 року відбудуться наступні заходи:

13.00 – громадська панахида та покладання квітів до каменю на місці спорудження пам’ятника загиблим в АТО волинянам на меморіальному комплексі “Вічна Слава”;

13.20 – громадська хода за маршрутом: Меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан;

13.40 – покладання квітів до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” на Театральному майдані;

14.00 – патріотично-мистецька композиція “Вони для нас виборюють життя ...” в Палаці культури міста Луцька.

Під час громадської ходи буде призупинено рух транспорту проспектом Василя Мойсея, вулицею Винниченка, проспектом Волі.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьк, свято, відзначення
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