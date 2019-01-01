У Луцьку відзначать День українського добровольця, центр міста перекриють

Оприлюднили перелік заходів, які відбудуться у Луцьку на День українського добровольця.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.Так, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань у Луцьку 13 березня 2019 року відбудуться наступні заходи:13.00 – громадська панахида та покладання квітів до каменю на місці спорудження пам’ятника загиблим в АТО волинянам на меморіальному комплексі “Вічна Слава”;13.20 – громадська хода за маршрутом: Меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан;13.40 – покладання квітів до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” на Театральному майдані;14.00 – патріотично-мистецька композиція “Вони для нас виборюють життя ...” в Палаці культури міста Луцька.Під час громадської ходи буде призупинено рух транспорту проспектом Василя Мойсея, вулицею Винниченка, проспектом Волі.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови