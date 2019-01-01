Ростуть, мов на дріжджах: як у ЖК «Caramel Residence» будують «карамельні» багатоповерхівки. ФОТО*





Нагадаємо, узимку щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу, що на Конякіна, 3А,



Наразі ж будівельники приступили до утеплення будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б. У багатоповерхівці тривають сантехнічні та електромонтажні роботи, а поряд із цим – укладання пінопласту на фасад. Одна секція багатоповерхівки вже повністю утеплена.



У будинку третьої черги, що на Конякіна, 3В, не так давно виднівся тільки фундамент майбутньої «карамельної» багатоповерхівки. На сьогодні стіни тут «виросли» до другого поверху і роботи невпинно продовжуються. Здати будинок планують у четвертому кварталі 2020 року.



Не стоїть на місці й будівництво четвертої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г. Будівельники повністю завершили зведення фундаменту, після чого візьмуться до спорудження стін. Здачу об’єкта хочуть здійснити у четвертому кварталі 2021 року.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після завершення зими будівництво сучасного та яскравого житлового комплексу «Caramel Residence» у Луцьку від надійної будівельної компанії «ЛДБК» помітно набрало обертів.Нагадаємо, узимку щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу, що на Конякіна, 3А, почали обживати свої помешкання Наразі ж будівельники приступили до утеплення будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б. У багатоповерхівці тривають сантехнічні та електромонтажні роботи, а поряд із цим – укладання пінопласту на фасад. Одна секція багатоповерхівки вже повністю утеплена.У будинку третьої черги, що на Конякіна, 3В, не так давно виднівся тільки фундамент майбутньої «карамельної» багатоповерхівки. На сьогодні стіни тут «виросли» до другого поверху і роботи невпинно продовжуються. Здати будинок планують у четвертому кварталі 2020 року.Не стоїть на місці й будівництво четвертої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г. Будівельники повністю завершили зведення фундаменту, після чого візьмуться до спорудження стін. Здачу об’єкта хочуть здійснити у четвертому кварталі 2021 року.

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