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На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть, як «живе» Луцьк два роки без мера

На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть, як «живе» Луцьк два роки без мера
Два роки місто існує без свого керманича. Два роки триває боротьба за Луцьк. Як війна за владу позначається на добробуті міста? Чи має шанс на успішний економічний розвиток Луцьк без легітимного мера та як депутати розпоряджаються бюджетом, землею та іншими ресурсами громад без міського голови?

Про ці та інші питання дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 14 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.

Гості студії депутати Луцької міської ради: Микола Федік – фракція ВО «Свобода», Юлія Вусенко «Самопоміч», Микола Яручик – позафракційний, Павло Данильчук – «Народний контроль».


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Теги: Протилежний Погляд, ток-шоу
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