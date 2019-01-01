На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть, як «живе» Луцьк два роки без мера
Сьогодні, 20:00
Два роки місто існує без свого керманича. Два роки триває боротьба за Луцьк. Як війна за владу позначається на добробуті міста? Чи має шанс на успішний економічний розвиток Луцьк без легітимного мера та як депутати розпоряджаються бюджетом, землею та іншими ресурсами громад без міського голови?
Про ці та інші питання дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 14 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.
Гості студії депутати Луцької міської ради: Микола Федік – фракція ВО «Свобода», Юлія Вусенко «Самопоміч», Микола Яручик – позафракційний, Павло Данильчук – «Народний контроль».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про ці та інші питання дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 14 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.
Гості студії депутати Луцької міської ради: Микола Федік – фракція ВО «Свобода», Юлія Вусенко «Самопоміч», Микола Яручик – позафракційний, Павло Данильчук – «Народний контроль».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть, як «живе» Луцьк два роки без мера
Сьогодні, 20:00
Волинські дзюдоїсти стали призерами престижного турніру
Сьогодні, 19:32
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня
Сьогодні, 19:00