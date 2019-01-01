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Монетизація субсидій: у перший день українцям виплатили 350 мільйонів гривень

Монетизація субсидій: у перший день українцям виплатили 350 мільйонів гривень
Вчора, 12 березня, українці почали отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг готівкою.

Кошти виплачують через державний "Ощадбанк", пише ТСН з посиланням на Урядовий портал.

У перший день виплати склали 350 мільйонів гривень. Через систему платежів "Швидка копійка" виплатили субсидій на суму 19,4 мільйона гривень, які оформили через 11 тисяч переказів. На картки споживачам зарахували  204 224 перекази на суму 333,4 мільйона гривень

"Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. Такий принцип працюватиме на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

В "Ощадбанку" повідомляють, що для зарахування субсидій потрібно зареєструватися на офіційному сайті установи або в контакт-центрі. Завдяки цьому субсидіант зможе самостійно обрати найближче відділення, зручний час і дату для отримання субсидії без черг.

Пенсіонери, які мають рахунки в "Ощадбанку" і яким нарахували субсидії, не потрібно додатково реєструватися. Вони отримають виплати разом з пенсією через "Укрпошту" або на свій банківський пенсійний рахунок.

Нагадаємо, 1 березня в Україні розпочалася монетизація субсидій на комунальні послуги. Гроші отримають майже чотири мільйони домогосподарств, яким нарахували виплати у грудні минулого року. У Міністерстві соціальної політики розповіли, що найбільша виплата субсидії може становити 24 тисячі гривень.

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Теги: гроші, субсидії
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