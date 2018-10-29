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Адвокат ймовірного вбивці Каті Литкіної збив велосипедиста у Луцьку , – ЗМІ

Адвокат ймовірного вбивці Каті Литкіної збив велосипедиста у Луцьку , – ЗМІ
У Луцьку розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що аварія трапилася 1-го березня на вулиці Словацького. Велосипедист, 21-річний житель Луцька, виконуючи поворот ліворуч, зіткнувся із автомобілем Vollkswagen Pasat, - пише Буг.

За попередніми даними, за кермом автомобіля перебував захисник ймовірного вбивці неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.

Унаслідок пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до відділення травматології міської лікарні.

Справу намагаються звести нанівець та залишити водія легкового автомобіля, який збив велосипедиста, без покарання, повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власне джерело.

За інформацією агентства 39-річний луцький адвокат відмовляється від того, що в момент ДТП був за кермом автомобіля.

Також відомо, що відеозапис з камери спостереження кафе, яке знаходиться поруч з місцем пригоди, зник після того, як опинився в розпорядженні поліцейських.

Лучан, які були свідками ДТП, просять відгукнутися та надати будь-яку інформацію, що може стати корисною слідству, зателефонувавши на номери +380984069060 та +380679767020

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Теги: свідки, аварія, Луцьк
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