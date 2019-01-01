У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки





Про це на сторінці "АвтоАндони Луцька" у facebook написав Сергій Ісаков.



"Сьогодні в ночі на Соборності 33 по вибивали у двох машин вікна та покрали цінні речі", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності, 33 вночі, 14 березня, побили вікна у двох автівках та викрали з них цінні речі.Про це на сторінці "АвтоАндони Луцька" у facebook написав"Сьогодні в ночі на Соборності 33 по вибивали у двох машин вікна та покрали цінні речі", - йдеться у дописі.

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