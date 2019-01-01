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У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки

У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки
У Луцьку на проспекті Соборності, 33 вночі, 14 березня, побили вікна у двох автівках та викрали з них цінні речі.

Про це на сторінці "АвтоАндони Луцька" у facebook написав Сергій Ісаков.

"Сьогодні в ночі на Соборності 33 по вибивали у двох машин вікна та покрали цінні речі", - йдеться у дописі.

У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки
У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки


У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки
У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки

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Теги: авто, крадіжка
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