У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки
Сьогодні, 10:12
У Луцьку на проспекті Соборності, 33 вночі, 14 березня, побили вікна у двох автівках та викрали з них цінні речі.
Про це на сторінці "АвтоАндони Луцька" у facebook написав Сергій Ісаков.
"Сьогодні в ночі на Соборності 33 по вибивали у двох машин вікна та покрали цінні речі", - йдеться у дописі.
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Про це на сторінці "АвтоАндони Луцька" у facebook написав Сергій Ісаков.
"Сьогодні в ночі на Соборності 33 по вибивали у двох машин вікна та покрали цінні речі", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
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