Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО

У Луцьку Волинський академічний обласний театр імені Тараса Шевченка приймає лісівників з усієї України.На 2-му етапі IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорюють стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.Захід відбувається сьогодні, 14 березня.Нагадаємо, що 1-ий етап з’їзду, який відбувся у вересні минулого року, мав на меті опрацювати спільні рішення існуючих проблем, за участю фахівців лісового господарства, на основі європейського стандарту та досвіду.Проект другого етапу з’їзду лісівників України полягає у тому, щоб представники державної влади визначили своє стратегічне бачення щодо лісового господарства. З цим проханням делегати з’їзду звертатимуться до Президента України, який обіцяв приїхати на захід.Сотні лісівників з усієї України хочуть звернутися до Глави держави і привернути увагу політичних партій до проблеми екології нашої країни.До слова, на Театральному майдані також проводиться виставка еко-продукції, виготовленої підприємствами-учасниками з’їзду.Поки триває конференція, на вулиці вирізають бензопилами фігурки з дерева.