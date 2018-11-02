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Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО

Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
У Луцьку Волинський академічний обласний театр імені Тараса Шевченка приймає лісівників з усієї України.

На 2-му етапі IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорюють стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.

Захід відбувається сьогодні, 14 березня.

Нагадаємо, що 1-ий етап з’їзду, який відбувся у вересні минулого року, мав на меті опрацювати спільні рішення існуючих проблем, за участю фахівців лісового господарства, на основі європейського стандарту та досвіду.

Проект другого етапу з’їзду лісівників України полягає у тому, щоб представники державної влади визначили своє стратегічне бачення щодо лісового господарства. З цим проханням делегати з’їзду звертатимуться до Президента України Петра Порошенка, який обіцяв приїхати на захід.

Сотні лісівників з усієї України хочуть звернутися до Глави держави і привернути увагу політичних партій до проблеми екології нашої країни.

До слова, на Театральному майдані також проводиться виставка еко-продукції, виготовленої підприємствами-учасниками з’їзду.

Поки триває конференція, на вулиці вирізають бензопилами фігурки з дерева.

Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО

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Теги: лісівники, Луцьк, з’їзд
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Коментарі 2
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А де то в Луцьку є площа Лесі Українки? Не чув про таку. Хто чув?
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Для чого робити ярмарок якщо на нього не можуть попасти звичайні люди???
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