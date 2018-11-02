Луцьк приймає лісівників з усієї України. ФОТО
Сьогодні, 16:38
У Луцьку Волинський академічний обласний театр імені Тараса Шевченка приймає лісівників з усієї України.
На 2-му етапі IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорюють стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.
Захід відбувається сьогодні, 14 березня.
Нагадаємо, що 1-ий етап з’їзду, який відбувся у вересні минулого року, мав на меті опрацювати спільні рішення існуючих проблем, за участю фахівців лісового господарства, на основі європейського стандарту та досвіду.
Проект другого етапу з’їзду лісівників України полягає у тому, щоб представники державної влади визначили своє стратегічне бачення щодо лісового господарства. З цим проханням делегати з’їзду звертатимуться до Президента України Петра Порошенка, який обіцяв приїхати на захід.
Сотні лісівників з усієї України хочуть звернутися до Глави держави і привернути увагу політичних партій до проблеми екології нашої країни.
До слова, на Театральному майдані також проводиться виставка еко-продукції, виготовленої підприємствами-учасниками з’їзду.
Поки триває конференція, на вулиці вирізають бензопилами фігурки з дерева.
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На 2-му етапі IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорюють стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.
Захід відбувається сьогодні, 14 березня.
Нагадаємо, що 1-ий етап з’їзду, який відбувся у вересні минулого року, мав на меті опрацювати спільні рішення існуючих проблем, за участю фахівців лісового господарства, на основі європейського стандарту та досвіду.
Проект другого етапу з’їзду лісівників України полягає у тому, щоб представники державної влади визначили своє стратегічне бачення щодо лісового господарства. З цим проханням делегати з’їзду звертатимуться до Президента України Петра Порошенка, який обіцяв приїхати на захід.
Сотні лісівників з усієї України хочуть звернутися до Глави держави і привернути увагу політичних партій до проблеми екології нашої країни.
До слова, на Театральному майдані також проводиться виставка еко-продукції, виготовленої підприємствами-учасниками з’їзду.
Поки триває конференція, на вулиці вирізають бензопилами фігурки з дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А де то в Луцьку є площа Лесі Українки? Не чув про таку. Хто чув?
Для чого робити ярмарок якщо на нього не можуть попасти звичайні люди???
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