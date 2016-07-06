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Замість ігор – п'янки: на Волині дитячий майданчик руйнують вандали

Замість ігор – п'янки: на Волині дитячий майданчик руйнують вандали
У Камені-Каширському замість малюків на дитячому майданчику в парку часто бавиться сп’яніла молодь, що вештається вечірньої пори алеями. Хулігани б’ють і ламають ліхтарі, нищать дитячі гойдалки.

Про це розповів депутат Камені-Каширської міськради Богдан Калюх, - пише газета "Полісся".

"Важко збагнути, що з нашим людьми коїться. Схоже, комусь приносить задоволення знищити те, що створюється для мешканціва міста дбайливими руками. Однак, певно, воно так і є, бо у Камені-Каширському паркова зона просто потерпає від нашестя вандалів", - зазначає Богдан Калюх.

За його словами, нещодавно невідомі зігнули металеві опори вуличних ліхтарів, а дерев’яні будиночки на дитячому майданчику спаскуджені нецензурними написами.

"У вечірню пору туди страшно зайти. Та вдіяти щось складно, адже якщо і вдається зловити порушників, то довести їх провину майже неможливо. Хоч у певній мірі розв’язати ситуацію може системне встановлення камер відеоспостереження у найбільш проблемних точках паркової зони. Інакше порядку в парку просто не досягти", —підсумував депутат Богдан Калюх.

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Теги: діти, майданчик, вандали
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