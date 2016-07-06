Замість ігор – п'янки: на Волині дитячий майданчик руйнують вандали





Про це розповів депутат Камені-Каширської міськради Богдан Калюх, - пише газета



"Важко збагнути, що з нашим людьми коїться. Схоже, комусь приносить задоволення знищити те, що створюється для мешканціва міста дбайливими руками. Однак, певно, воно так і є, бо у Камені-Каширському паркова зона просто потерпає від нашестя вандалів", - зазначає Богдан Калюх.



За його словами, нещодавно невідомі зігнули металеві опори вуличних ліхтарів, а дерев’яні будиночки на дитячому майданчику спаскуджені нецензурними написами.



"У вечірню пору туди страшно зайти. Та вдіяти щось складно, адже якщо і вдається зловити порушників, то довести їх провину майже неможливо. Хоч у певній мірі розв’язати ситуацію може системне встановлення камер відеоспостереження у найбільш проблемних точках паркової зони. Інакше порядку в парку просто не досягти", —підсумував депутат Богдан Калюх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському замість малюків на дитячому майданчику в парку часто бавиться сп’яніла молодь, що вештається вечірньої пори алеями. Хулігани б’ють і ламають ліхтарі, нищать дитячі гойдалки.Про це розповів депутат Камені-Каширської міськради, - пише газета "Полісся" "Важко збагнути, що з нашим людьми коїться. Схоже, комусь приносить задоволення знищити те, що створюється для мешканціва міста дбайливими руками. Однак, певно, воно так і є, бо у Камені-Каширському паркова зона просто потерпає від нашестя вандалів", - зазначає Богдан Калюх.За його словами, нещодавно невідомі зігнули металеві опори вуличних ліхтарів, а дерев’яні будиночки на дитячому майданчику спаскуджені нецензурними написами."У вечірню пору туди страшно зайти. Та вдіяти щось складно, адже якщо і вдається зловити порушників, то довести їх провину майже неможливо. Хоч у певній мірі розв’язати ситуацію може системне встановлення камер відеоспостереження у найбільш проблемних точках паркової зони. Інакше порядку в парку просто не досягти", —підсумував депутат Богдан Калюх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію