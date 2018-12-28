«Луцьк має всі шанси для того, щоб закупити 30 нових тролейбусів», – депутати Луцькради





Про це говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє



Зі слів депутата-"свободівця" Луцької міської ради Миколи Федіка, є чітка позиція: позбавитися маршруток та перевести все на електротранспорт. А зважаючи на бюджет, закупівля швейцарських тролейбусів була гарною ідеєю. Проте було багато зауважень до того, як це реалізовувалося.



"Ми не бачили цілісної картини, тільки тому ми не підтримали", – пояснив депутат.



Також Микола Федік додав, що зараз Луцьк має всі шанси для того, щоб закупити 30 нових тролейбусів.



Депутатка Луцької міської ради від "Самопомочі" Юлія Вусенко пожартувала, що депутати відчували, що йдеться про трамваї.



Нагадаємо: за кодом у тендерній документації, замість закупівлі тролейбусів Луцькрада фактично купувала трамваї.



Позафракційний депутат Луцькради Микола Яручик пригадав, як під час сесії в.о. міського голови Григорій Пустовіт у тому, що не закупили тролейбуси, звинуватив опозиційних депутатів.



Під час цієї ж сесії, додав депутат фракції "Народний контроль" Павло Данильчук, повідомили, що не відбувся тендер. Хоч насправді він відбувся.



"Я так розумію, спеціально зробили помилково ці документи, щоб сказати, що тендер не відбувся. Тому що ніхто з колег не був проти закупівлі тролейбусів. Були проти підходів, яким чином гроші виділялися", – розповів він.



Павло Данильчук зауважив, що насправді Луцьку потрібні ці тролейбуси, адже на ЛПЕ рухомий склад старий і зношений. Окрім того, недостатня кількість на маршрутах тролейбусів. До того ж існує проблема з маршрутками, які також зношені, проте перевізники постійно вимагають підвищення тарифу – новий проет рішення виконавчого комітету про підняття вартості проїзду до шести гривень проходить регуляторну процедуру.



Зі слів Юлії Вусенко, фірма, яка дивом виграла цей тендер, не відповідала обов'язковим умовам. Тож якби тендерні документи були підписані, це загрожувало б позбавленням волі.



Окрім того, наголосила Юлія Вусенко, роботу над отриманням нових тролейбусів здійснювала ще команда попереднього міського голови Миколи Романюка. Саме завдяки йому Луцьк опинився серед шести міст, які вибороли право отримати нові тролейбуси.



Аби вирішити питання із закупівлею вживаних швейцарських тролейбусів, на думку Павла Данильчука, потрібно купувати їх без посередника, напряму.



"Як ми в Польщі купляли ці тролейбуси – по одному тролейбусу купляти без тендерної пропозиції і привозити", – сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді підтримували ідею закупівлі тролейбусів, проте депутатів не влаштовували підходи і способи реалізації цього проекту.Про це говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє ІА "Конкурент" Зі слів депутата-"свободівця" Луцької міської ради, є чітка позиція: позбавитися маршруток та перевести все на електротранспорт. А зважаючи на бюджет, закупівля швейцарських тролейбусів була гарною ідеєю. Проте було багато зауважень до того, як це реалізовувалося."Ми не бачили цілісної картини, тільки тому ми не підтримали", – пояснив депутат.Також Микола Федік додав, що зараз Луцьк має всі шанси для того, щоб закупити 30 нових тролейбусів.Депутатка Луцької міської ради від "Самопомочі"пожартувала, що депутати відчували, що йдеться про трамваї.Нагадаємо: за кодом у тендерній документації, замість закупівлі тролейбусів Луцькрада фактично купувала трамваї.Позафракційний депутат Луцькрадипригадав, як під час сесії в.о. міського головиу тому, що не закупили тролейбуси, звинуватив опозиційних депутатів.Під час цієї ж сесії, додав депутат фракції "Народний контроль", повідомили, що не відбувся тендер. Хоч насправді він відбувся."Я так розумію, спеціально зробили помилково ці документи, щоб сказати, що тендер не відбувся. Тому що ніхто з колег не був проти закупівлі тролейбусів. Були проти підходів, яким чином гроші виділялися", – розповів він.Павло Данильчук зауважив, що насправді Луцьку потрібні ці тролейбуси, адже на ЛПЕ рухомий склад старий і зношений. Окрім того, недостатня кількість на маршрутах тролейбусів. До того ж існує проблема з маршрутками, які також зношені, проте перевізники постійно вимагають підвищення тарифу – новий проет рішення виконавчого комітету про підняття вартості проїзду до шести гривень проходить регуляторну процедуру.Зі слів Юлії Вусенко, фірма, яка дивом виграла цей тендер, не відповідала обов'язковим умовам. Тож якби тендерні документи були підписані, це загрожувало б позбавленням волі.Окрім того, наголосила Юлія Вусенко, роботу над отриманням нових тролейбусів здійснювала ще команда попереднього міського голови. Саме завдяки йому Луцьк опинився серед шести міст, які вибороли право отримати нові тролейбуси.Аби вирішити питання із закупівлею вживаних швейцарських тролейбусів, на думку Павла Данильчука, потрібно купувати їх без посередника, напряму."Як ми в Польщі купляли ці тролейбуси – по одному тролейбусу купляти без тендерної пропозиції і привозити", – сказав він.

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