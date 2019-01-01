Чому сьогодні не варто дивитися на небо: прикмети та забобони 15 березня





Іменини сьогодні святкує Арсеній, пише



Народні прикмети на 15 березня



– Яка погода 15 березня, таким буде і липень.



– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.



– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.



– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.



Що можна робити 15 березня



1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.



Що не можна робити 15 березня



1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.



2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 березня 2019 року вшановується Федотів день. Кажуть, що цього дня дмуть дуже сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на вулицю, щоб не застудитися.Іменини сьогодні святкує Арсеній, пише 24 канал – Яка погода 15 березня, таким буде і липень.– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.

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