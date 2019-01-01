Чому сьогодні не варто дивитися на небо: прикмети та забобони 15 березня
Сьогодні, 09:03
15 березня 2019 року вшановується Федотів день. Кажуть, що цього дня дмуть дуже сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на вулицю, щоб не застудитися.
Іменини сьогодні святкує Арсеній, пише 24 канал.
Народні прикмети на 15 березня
– Яка погода 15 березня, таким буде і липень.
– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.
– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.
Що можна робити 15 березня
1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.
Що не можна робити 15 березня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.
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Іменини сьогодні святкує Арсеній, пише 24 канал.
Народні прикмети на 15 березня
– Яка погода 15 березня, таким буде і липень.
– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.
– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.
Що можна робити 15 березня
1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.
Що не можна робити 15 березня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.
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