вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мріє стати відомим футболістом: син волинського Героя святкує день народження

Мріє стати відомим футболістом: син волинського Героя святкує день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьогодні 12-річчя святкує Назар Мельничук. Його тато Олександр загинув у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО.

Назар розповідає, що він захоплюється футболом і у майбутньому мріє стати відомим футболістом. Для того, щоб покращити свої вміння у цій грі, відвідує гурток із футболу. Хлопчик любить прогулянки на свіжому повітрі разом із братиками та сестричками (у нього в сім’ї є ще 3 рідних братів та старша сестричка), а також ходити в гості до своїх друзів. Як і кожна сучасна дитина, Назар полюбляє проводити час за комп’ютером граючи цікаві ігри, а його улюблений мультик – Ніндзяго. У сім’ї Мельничуків є собаки з якими хлопчик любить гратися і гуляти.

Нині наш майбутній іменинник навчається у 6 класі. Успішність свою оцінює як непогану, проте, чесно зізнається, що міг би прагнути й до кращого. Серед улюблених предметів Назарчика – фізкультура, трудове навчання та історія, а от математику наш майбутній іменинник не надто любить.

Юнак розповідає про те, що він намагається завжди допомагати своїм мамі й бабусі. До слова, саме бабуся Тамара та мама Людмила є для хлопчика життєвими авторитетами, адже вони, за його словами – добрі та справедливі. Про маму Людмилу Юріївну Назарко каже, що не оминає нагоди допомогти їй по господарству і завжди думає про неї з ніжністю в серці та любов’ю.

З великим теплом хлопець розповідає про свою родину: «Моя родина велика та згуртована. Ми звикли підтримувати один одного у тяжку хвилину та піклуватися. На свята ми завжди збираємося разом, їздимо до бабусі. Матуся з дитинства привчила нас до порядку та дисципліни, а також поважати усе, що нас оточує. Наша сім’я дуже дружна і вона для мене – найкраща». Свою родину Назар бачить як часточку великої, квітучої України. Він дуже любить свою Батьківщину та рідну мову.

Інформація для благодійників: Мельничук Назар – невдовзі 12 років (15.03.2007). Рожищенський р-н. Зріст: 158; Розмір взуття: 38.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Теракт в мечетях Нової Зеландії: загинули 40 людей
Сьогодні, 09:54
Мріє стати відомим футболістом: син волинського Героя святкує день народження
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 15 березня
Сьогодні, 09:18
Чому сьогодні не варто дивитися на небо: прикмети та забобони 15 березня
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: волонтери закликають привітати сина бійця Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: волонтери закликають привітати сина бійця
10 березень, 09:29
Грає у футбол і вивчає іноземні мови: донька волинського Героя святкує день народження Грає у футбол і вивчає іноземні мови: донька волинського Героя святкує день народження
07 березень, 19:19
Мріє про собаку: син волинського Героя святкує день народження Мріє про собаку: син волинського Героя святкує день народження
06 березень, 09:38
Її тато помер у луцькому госпіталі від поранень: волонтери просять зробити подарунок доньці Героя Її тато помер у луцькому госпіталі від поранень: волонтери просять зробити подарунок доньці Героя
25 лютий, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
Сьогодні, 10:34
 0
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
У Рівному вщент згорів 2-поверховий пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Теракт в мечетях Нової Зеландії: загинули 40 людей
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8