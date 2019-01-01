У Рівному вщент згорів 2-поверховий пасажирський автобус. ФОТО





Пожежа трапилась 15 березня о 00:52, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено двоповерховий пасажирський автобус «NEOPLAN».



Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовані автомобілі. Бійці ДСНС відразу подали на гасіння загорання вогнегасячі засоби. Вже о 01:13 пожежу було локалізовано, а о 01:55 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено автобус. Жертв та постраждалих немає.



До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Наразі причину виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному вночі горів двоповерхий пасажирський автобус.Пожежа трапилась 15 березня о 00:52, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.Рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено двоповерховий пасажирський автобус «NEOPLAN».Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовані автомобілі. Бійці ДСНС відразу подали на гасіння загорання вогнегасячі засоби. Вже о 01:13 пожежу було локалізовано, а о 01:55 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено автобус. Жертв та постраждалих немає.До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Наразі причину виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці.

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