Дитину, яка дивом вижила після удару струмом, батьки кинули в лікарні





Останні три роки Сашко Тишков живе у Первомайській багатопрофільній лікарні. Тут для хлопчика облаштували окрему кімнату, є і диван, і телевізор, і стіл, щоб робити уроки. Викладачі з місцевої школи-інтернату приходять проводити заняття - пише



"Ось тільки навчання дається йому важко: постраждалі від опіків пальчики насилу тримають ручку. Говорити хлопчик теж не може — заростає катетер у горлі", — пише ЗМІ. Зазначається, що у жовтні 2015 року Сашко вліз у трансформаторну будку на залізничному перегоні і отримав удар струмом у 27 тисяч вольт. Хлопчик спалахнув як смолоскип, одяг на ньому повністю згорів. Лежачого, обвугленого, без свідомості його знайшов старший брат Ігор. Медики жахнулися: 85% опіків, більшість глибоких.



"Але дитина в цій боротьбі показала себе як герой. Тоді ще шестирічний хлопчик пережив кому, десятки операцій, терпів виснажливі процедури і сам боровся за своє життя. Волонтери, які допомагали родині ліками і грошима, дивувалися стійкості маленького чоловіка. Адже до тілесного болю додався ще й душевний. Майже відразу ж після того, що сталося, мати Сашка кинула його. Побула з ним лише пару днів, потім вийшла з лікарні, нібито в банк крові, і більше не повернулася. Жінку так і не знайшли", — розповідає видання.



Після цього вся турбота про Сашка, його двох братів і двох сестер лягла на плечі батька багатодітного сімейства — Сергія Вікторовича. Він змушений був піти з роботи, аби щодня бути поруч із сином. На жаль, і йому ця ноша виявилася заважкою. У січні 2018-го суд позбавив Сергія Тишкова батьківських прав. Маленький Сашко залишився в лікарні сам, інших дітей віддали до інтернатів.



В управлінні у справах дітей Первомайської міськради кажуть: сім'я Тишкова ще до трагедії вважалася неблагополучною, була на обліку, тому позбавлення батьківських прав було справою часу. Тепер дитині шукають нових батьків.



"Сашку потрібні гроші на лікування, де саме його лікуватимуть — визначать лікарі, — розповіла завідувачка сектором опіки, піклування та усиновлення Управління у справах дітей Первомайської міськради Лариса Волошаненко. — Зараз на його рахунку — 300 тисяч гривень, зібрані волонтерами та небайдужими жителями. Але медики кажуть, що цього вистачить тільки на оплату проживання і харчування за кордоном, а на лікування ще потрібна чималенька сума. Час іде, встановлений у горлі Саші катетер заростає, хлопчик не розмовляє, тільки шипить".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Первомайську Миколаївської області батьки кинули сина, який дивом вижив після удару струму в 27 тисяч вольт.Останні три рокиживе у Первомайській багатопрофільній лікарні. Тут для хлопчика облаштували окрему кімнату, є і диван, і телевізор, і стіл, щоб робити уроки. Викладачі з місцевої школи-інтернату приходять проводити заняття - пише Обозреватель з посиланням на "КП в Україні"."Ось тільки навчання дається йому важко: постраждалі від опіків пальчики насилу тримають ручку. Говорити хлопчик теж не може — заростає катетер у горлі", — пише ЗМІ. Зазначається, що у жовтні 2015 року Сашко вліз у трансформаторну будку на залізничному перегоні і отримав удар струмом у 27 тисяч вольт. Хлопчик спалахнув як смолоскип, одяг на ньому повністю згорів. Лежачого, обвугленого, без свідомості його знайшов старший брат Ігор. Медики жахнулися: 85% опіків, більшість глибоких."Але дитина в цій боротьбі показала себе як герой. Тоді ще шестирічний хлопчик пережив кому, десятки операцій, терпів виснажливі процедури і сам боровся за своє життя. Волонтери, які допомагали родині ліками і грошима, дивувалися стійкості маленького чоловіка. Адже до тілесного болю додався ще й душевний. Майже відразу ж після того, що сталося, мати Сашка кинула його. Побула з ним лише пару днів, потім вийшла з лікарні, нібито в банк крові, і більше не повернулася. Жінку так і не знайшли", — розповідає видання.Після цього вся турбота про Сашка, його двох братів і двох сестер лягла на плечі батька багатодітного сімейства — Сергія Вікторовича. Він змушений був піти з роботи, аби щодня бути поруч із сином. На жаль, і йому ця ноша виявилася заважкою. У січні 2018-го суд позбавив Сергія Тишкова батьківських прав. Маленький Сашко залишився в лікарні сам, інших дітей віддали до інтернатів.В управлінні у справах дітей Первомайської міськради кажуть: сім'я Тишкова ще до трагедії вважалася неблагополучною, була на обліку, тому позбавлення батьківських прав було справою часу. Тепер дитині шукають нових батьків."Сашку потрібні гроші на лікування, де саме його лікуватимуть — визначать лікарі, — розповіла завідувачка сектором опіки, піклування та усиновлення Управління у справах дітей Первомайської міськради Лариса Волошаненко. — Зараз на його рахунку — 300 тисяч гривень, зібрані волонтерами та небайдужими жителями. Але медики кажуть, що цього вистачить тільки на оплату проживання і харчування за кордоном, а на лікування ще потрібна чималенька сума. Час іде, встановлений у горлі Саші катетер заростає, хлопчик не розмовляє, тільки шипить".

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