На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом

На Волині медики рятували від отруєння невідомим газом новонародженого малюка.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня."Одна бригада ЕМД була задіяна при ліквідації пожежі в Камінь-Каширському районі. Внаслідок отруєння невідомим газом наша бригада госпіталізувала в ЦРЛ дитинку віком 1міс.15 днів", - йдеться у повідомленні.Також у цей день дві ковельські та чотири луцькі бригади ЕМД були задіяні на обслуговування масових заходів з великою кількістю людей.А горохівське відділення ЕМД провело тренувальне навчання надання медичної допомоги умовно потерпілому внаслідок отруєння продуктами горіння.