На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
Сьогодні, 16:19
На Волині медики рятували від отруєння невідомим газом новонародженого малюка.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.
"Одна бригада ЕМД була задіяна при ліквідації пожежі в Камінь-Каширському районі. Внаслідок отруєння невідомим газом наша бригада госпіталізувала в ЦРЛ дитинку віком 1міс.15 днів", - йдеться у повідомленні.
Також у цей день дві ковельські та чотири луцькі бригади ЕМД були задіяні на обслуговування масових заходів з великою кількістю людей.
А горохівське відділення ЕМД провело тренувальне навчання надання медичної допомоги умовно потерпілому внаслідок отруєння продуктами горіння.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.
"Одна бригада ЕМД була задіяна при ліквідації пожежі в Камінь-Каширському районі. Внаслідок отруєння невідомим газом наша бригада госпіталізувала в ЦРЛ дитинку віком 1міс.15 днів", - йдеться у повідомленні.
Також у цей день дві ковельські та чотири луцькі бригади ЕМД були задіяні на обслуговування масових заходів з великою кількістю людей.
А горохівське відділення ЕМД провело тренувальне навчання надання медичної допомоги умовно потерпілому внаслідок отруєння продуктами горіння.
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