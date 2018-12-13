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На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом

На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
На Волині медики рятували від отруєння невідомим газом новонародженого малюка.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.

"Одна бригада ЕМД була задіяна при ліквідації пожежі в Камінь-Каширському районі. Внаслідок отруєння невідомим газом наша бригада госпіталізувала в ЦРЛ дитинку віком 1міс.15 днів", - йдеться у повідомленні.

Також у цей день дві ковельські та чотири луцькі бригади ЕМД були задіяні на обслуговування масових заходів з великою кількістю людей.

А горохівське відділення ЕМД провело тренувальне навчання надання медичної допомоги умовно потерпілому внаслідок отруєння продуктами горіння.

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Теги: діти, медицина
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