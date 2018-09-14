Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля
Сьогодні, 16:53
На Волині дві бригади медиків «швидкої» допомогли з'явитися на світ передчасно народженому малюку.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, дві бригади Рожищенського відділення ЕМД 14 березня були задіяні при передчасних пологах.
"Після надання допомоги породілля та дитина в стабільному стані доставлені в лікувальний заклад", - прокоментували медики.
Нагадаємо, На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, дві бригади Рожищенського відділення ЕМД 14 березня були задіяні при передчасних пологах.
"Після надання допомоги породілля та дитина в стабільному стані доставлені в лікувальний заклад", - прокоментували медики.
Нагадаємо, На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у молодика вилучили дві рушниці
Сьогодні, 17:20
Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля
Сьогодні, 16:53
На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку
Сьогодні, 16:45