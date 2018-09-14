Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, дві бригади Рожищенського відділення ЕМД 14 березня були задіяні при передчасних пологах.



"Після надання допомоги породілля та дитина в стабільному стані доставлені в лікувальний заклад", - прокоментували медики.



Нагадаємо, На Волині 1,5-місячне

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