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Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля

Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля
На Волині дві бригади медиків «швидкої» допомогли з'явитися на світ передчасно народженому малюку.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, дві бригади Рожищенського відділення ЕМД 14 березня були задіяні при передчасних пологах.

"Після надання допомоги породілля та дитина в стабільному стані доставлені в лікувальний заклад", - прокоментували медики.

Нагадаємо, На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом.

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Теги: діти, народження, пологи
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