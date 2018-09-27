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На Волині карети «швидкої» запізнюються через ями на дорогах

На Волині карети «швидкої» запізнюються через ями на дорогах
На Волині за день через незадовільний стан доріг зафіксували 4 запізнення бригад швидкої допомоги.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За добу 14 березня в 11 випадках зафіксовано доїзд бригад ЕМД на місце виклику більше нормативного часу.

Через відсутність вільних бригад було 7 запізнень в Горохівському, Ківерцівському, Маневицькому районах.

Через незадовільний стан доріг були запізнення:
- с. Бажани Горохівськогорайону,
- с. Язанні Ратнівського району,
- с. Навіз Рожищенського району,
- с. Серковичі Турійського районів.

"Чотири санітарні автомобілі (Ківерцівське, Луцьке, Іваничівське відділення ЕМД) від 3 до 5 годин перебували на ремонті", - йдеться у повідомленні.

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Теги: медики, швидка
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