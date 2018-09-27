На Волині карети «швидкої» запізнюються через ями на дорогах





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



За добу 14 березня в 11 випадках зафіксовано доїзд бригад ЕМД на місце виклику більше нормативного часу.



Через відсутність вільних бригад було 7 запізнень в Горохівському, Ківерцівському, Маневицькому районах.



Через незадовільний стан доріг були запізнення:

- с. Бажани Горохівськогорайону,

- с. Язанні Ратнівського району,

- с. Навіз Рожищенського району,

- с. Серковичі Турійського районів.



"Чотири санітарні автомобілі (Ківерцівське, Луцьке, Іваничівське відділення ЕМД) від 3 до 5 годин перебували на ремонті", - йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за день через незадовільний стан доріг зафіксували 4 запізнення бригад швидкої допомоги.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За добу 14 березня в 11 випадках зафіксовано доїзд бригад ЕМД на місце виклику більше нормативного часу.Через відсутність вільних бригад було 7 запізнень в Горохівському, Ківерцівському, Маневицькому районах.Через незадовільний стан доріг були запізнення:- с. Бажани Горохівськогорайону,- с. Язанні Ратнівського району,- с. Навіз Рожищенського району,- с. Серковичі Турійського районів."Чотири санітарні автомобілі (Ківерцівське, Луцьке, Іваничівське відділення ЕМД) від 3 до 5 годин перебували на ремонті", - йдеться у повідомленні.

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