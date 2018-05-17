На Волині затримали ймовірного терориста з Росії

Учора, 15 березня, в Україну намагався потрапити громадянин Росії, виходець з Чеченської Республіки, який може причетними до терористичної діяльності.Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.Відомо, що чоловік перетинав кордон в пункті пропуску «Доманове». Під час оформлення прикордонники Луцького загону спільно з оперативними співробітниками відомства запідозрили, що 22-річний іноземець може бути причетний до терористичної діяльності, спрацювали відповідні індикатори профілю ризику. Викликав підозру і паспортний документ громадянина Росії, адже він був виготовлений зовсім недавно.При цьому варто нагадати про недавнє викриття оперативниками Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції спроб легалізації в Україні російських найманців, які пройшли через табори терористів, воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході нашої держави. Тоді протиправні елементи фальшували паспортні документи громадян РФ та намагалися завчасно «обкатати» їх декілька разів за маршрутом майбутнього руху через український кордон. При цьому бойовиків підшукували серед вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії.У результаті поверхневого огляду затриманого в «Доманове» росіянина на поясному ремені прикордонники також виявили ніж, ззовні схожий на холодну зброю, а в кишені куртки ємність з речовиною сіро-зеленого кольору. Крім того, серед мультимедійних файлів на мобільному телефоні особи знаходилися файли, які можливо мають на меті пропаганду «радикального ісламу».Сам росіянин причетність до терористичних груп заперечував запевняв, що планував потрапити в Україну для подальшого незаконного слідування в країни ЄС. Проте жодного пояснення як він хотів це зробити надати не зміг.За цим фактом направили інформування до правоохоронних органів про наявність в діях особи ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.309 та 263 ККУ. Виявлені предмети правоохоронці вилучили, а чоловіка не пустили через кордон та заборонили в’їзд на територію України.