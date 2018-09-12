Пасажир автобуса у пачці з-під серветок віз наркотики через Волинь до Польщі
Сьогодні, 14:59
Волинські митники на посту Ягодин виявили речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на канабіс.
Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Відомо, що речовина була загорнута в упаковку з-під вологих серветок, поряд лежали металева люлька для куріння та подрібнювач з ознаками використання. Усе це – в кишені верхнього одягу пасажира рейсового автобуса «Зелена Гура (Польща) – Дніпро», громадянина України.
Речовину вилучили для проведення її експертизи. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину. Його попередня правова кваліфікація - контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 305 Кримінального Кодексу України).
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Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Відомо, що речовина була загорнута в упаковку з-під вологих серветок, поряд лежали металева люлька для куріння та подрібнювач з ознаками використання. Усе це – в кишені верхнього одягу пасажира рейсового автобуса «Зелена Гура (Польща) – Дніпро», громадянина України.
Речовину вилучили для проведення її експертизи. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину. Його попередня правова кваліфікація - контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 305 Кримінального Кодексу України).
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