Пасажир автобуса у пачці з-під серветок віз наркотики через Волинь до Польщі

Волинські митники на посту Ягодин виявили речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на канабіс.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Відомо, що речовина була загорнута в упаковку з-під вологих серветок, поряд лежали металева люлька для куріння та подрібнювач з ознаками використання. Усе це – в кишені верхнього одягу пасажира рейсового автобуса «Зелена Гура (Польща) – Дніпро», громадянина України.Речовину вилучили для проведення її експертизи. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину. Його попередня правова кваліфікація - контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 305 Кримінального Кодексу України).