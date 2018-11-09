Скаржився на погане самопочуття: допит ймовірного вбивці Каті Литкіної перенесли





Причиною стала позиція сторони захисту про те, що Максима Т. та Назара С. слід допитувати в один день. Це не єдиний аргумент адвокатів, який завадив заслухати ймовірних убивць. Повідомляє



Адвокат Віктор Шостак під час засідання заявив про порушене право Назара С. (якого перевели в Маневичі) на захист, оскільки напередодні до нього в СІЗО не впустили законного представника Вікторію Гуліду.



В СІЗО зазначили, що у Вікторії Гуліди повинні бути документи з суду, аби зустрітися з сином. Прокурор в суді намагався пояснити, що в Маневичах – режимний об’єкт, тому справді є необхідність у дозвільних документах.



Натомість адвокат Шостак вважає, що матір обвинуваченого є також і стороною захисту, й оскільки їм (захиснику, законному представнику і обвинуваченому) не вдалося узгодили позицію втрьох, то, на його думку, допиту проводити не можна.



Адвокат Максима Т. Дягель сказав, що для об’єктивного розгляду справи необхідно допитувати обох обвинувачених в один день, тому якщо не допитують Назара С., то і його підзахисного не варто.



Незважаючи на це, судді запропонували допитати Максима Т і звернулись до нього, аби почути його думку з цього приводу.



Обвинувачений натомість заявив, що дуже погано себе почуває, бо перед засіданням хвилювався так, що не міг навіть їсти.



Тоді судді запропонували викликати “швидку”, надати медичну допомогу і можливість поїсти, аби покращити його самопочуття. Обвинувачений повторив, що погано себе почуває, і запевнив, що зможе відповісти на всі питання наступного разу.



Судді також цікавились позицією захисників про те, що обоє хлопців мають бути допитані в 1 день. І хоч конкретного пояснення вони так і не отримали, вирішили все ж перенести допит.



Якщо ймовірні вбивці не перехвилюються і не ослабнуть від голоду, їх допитають 19-го березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 15-го березня, у Ковельському міськрайонному суді під час розгляду справи щодо вбивства Катерини Литкіної судді відклали допит обвинувачених у злочині.Причиною стала позиція сторони захисту про те, щотаслід допитувати в один день. Це не єдиний аргумент адвокатів, який завадив заслухати ймовірних убивць. Повідомляє "БУГ" Адвокатпід час засідання заявив про порушене право Назара С. (якого перевели в Маневичі) на захист, оскільки напередодні до нього в СІЗО не впустили законного представникаВ СІЗО зазначили, що у Вікторії Гуліди повинні бути документи з суду, аби зустрітися з сином. Прокурор в суді намагався пояснити, що в Маневичах – режимний об’єкт, тому справді є необхідність у дозвільних документах.Натомість адвокат Шостак вважає, що матір обвинуваченого є також і стороною захисту, й оскільки їм (захиснику, законному представнику і обвинуваченому) не вдалося узгодили позицію втрьох, то, на його думку, допиту проводити не можна.Адвокат Максима Т. Дягель сказав, що для об’єктивного розгляду справи необхідно допитувати обох обвинувачених в один день, тому якщо не допитують Назара С., то і його підзахисного не варто.Незважаючи на це, судді запропонували допитати Максима Т і звернулись до нього, аби почути його думку з цього приводу.Обвинувачений натомість заявив, що дуже погано себе почуває, бо перед засіданням хвилювався так, що не міг навіть їсти.Тоді судді запропонували викликати “швидку”, надати медичну допомогу і можливість поїсти, аби покращити його самопочуття. Обвинувачений повторив, що погано себе почуває, і запевнив, що зможе відповісти на всі питання наступного разу.Судді також цікавились позицією захисників про те, що обоє хлопців мають бути допитані в 1 день. І хоч конкретного пояснення вони так і не отримали, вирішили все ж перенести допит.Якщо ймовірні вбивці не перехвилюються і не ослабнуть від голоду, їх допитають 19-го березня.

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