#trashtag: волиняни долучились до всесвітнього челенджу з прибирання сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Кілька мешканців Турійська прибрали місцевість за містом від сміття та непотребу. Водночас люди взяли участь у всесвітньому челенджі #trashtag.
Про це йдеться на сторінці Турійські Новини Журнал у facebook.
"Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!
Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею. Беріть приклад і ви!
Сьогодні декілька свідомих громадян з Турійська, яких дійсно можна називати з великої букви, зі своєї власної проявленої ініціативи зібрали п'ять повних возів сміття за Турійськом!
Ваня Козак поділився своїми емоціями:
- Море шикарних знахідок;
- Нові друзі;
- Сало на кострі;
- Прекрасна, дружня атмосфера".
Цей челендж матиме продовження вже наступної суботи. Збір біля лікарні на зупинці о 10годині.
Запам'ятайте! Вже зараз ми творимо майбутнє для наших дітей. Залишаючись байдужими, ви залишаєте купи сміття своїм дітям у спадок", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Турійські Новини Журнал у facebook.
"Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!
Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею. Беріть приклад і ви!
Сьогодні декілька свідомих громадян з Турійська, яких дійсно можна називати з великої букви, зі своєї власної проявленої ініціативи зібрали п'ять повних возів сміття за Турійськом!
Ваня Козак поділився своїми емоціями:
- Море шикарних знахідок;
- Нові друзі;
- Сало на кострі;
- Прекрасна, дружня атмосфера".
Цей челендж матиме продовження вже наступної суботи. Збір біля лікарні на зупинці о 10годині.
Запам'ятайте! Вже зараз ми творимо майбутнє для наших дітей. Залишаючись байдужими, ви залишаєте купи сміття своїм дітям у спадок", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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