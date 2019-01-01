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#trashtag: волиняни долучились до всесвітнього челенджу з прибирання сміття. ФОТО

#trashtag: волиняни долучились до всесвітнього челенджу з прибирання сміття. ФОТО
Кілька мешканців Турійська прибрали місцевість за містом від сміття та непотребу. Водночас люди взяли участь у всесвітньому челенджі #trashtag.

Про це йдеться на сторінці Турійські Новини Журнал у facebook.

"Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!

Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею. Беріть приклад і ви!

Сьогодні декілька свідомих громадян з Турійська, яких дійсно можна називати з великої букви, зі своєї власної проявленої ініціативи зібрали п'ять повних возів сміття за Турійськом!

Ваня Козак поділився своїми емоціями:

- Море шикарних знахідок;
- Нові друзі;
- Сало на кострі;
- Прекрасна, дружня атмосфера".

Цей челендж матиме продовження вже наступної суботи. Збір біля лікарні на зупинці о 10годині.

Запам'ятайте! Вже зараз ми творимо майбутнє для наших дітей. Залишаючись байдужими, ви залишаєте купи сміття своїм дітям у спадок", - йдеться в повідомленні.



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Теги: сміття, челендж, Турійськ, trashtag
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