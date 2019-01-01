#trashtag: волиняни долучились до всесвітнього челенджу з прибирання сміття. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Турійські Новини Журнал у



"Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!



Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею. Беріть приклад і ви!



Сьогодні декілька свідомих громадян з Турійська, яких дійсно можна називати з великої букви, зі своєї власної проявленої ініціативи зібрали п'ять повних возів сміття за Турійськом!



Ваня Козак поділився своїми емоціями:



- Море шикарних знахідок;

- Нові друзі;

- Сало на кострі;

- Прекрасна, дружня атмосфера".



Цей челендж матиме продовження вже наступної суботи. Збір біля лікарні на зупинці о 10годині.



Запам'ятайте! Вже зараз ми творимо майбутнє для наших дітей. Залишаючись байдужими, ви залишаєте купи сміття своїм дітям у спадок", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька мешканців Турійська прибрали місцевість за містом від сміття та непотребу. Водночас люди взяли участь у всесвітньому челенджі #trashtag.Про це йдеться на сторінці Турійські Новини Журнал у facebook "Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею. Беріть приклад і ви!Сьогодні декілька свідомих громадян з Турійська, яких дійсно можна називати з великої букви, зі своєї власної проявленої ініціативи зібрали п'ять повних возів сміття за Турійськом!поділився своїми емоціями:- Море шикарних знахідок;- Нові друзі;- Сало на кострі;- Прекрасна, дружня атмосфера".Цей челендж матиме продовження вже наступної суботи. Збір біля лікарні на зупинці о 10годині.Запам'ятайте! Вже зараз ми творимо майбутнє для наших дітей. Залишаючись байдужими, ви залишаєте купи сміття своїм дітям у спадок", - йдеться в повідомленні.

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