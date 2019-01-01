Спів учасників «Голосу країни» довів до сліз MONATIKа. ВІДЕО

Магадалена Паскар та Олександр Мороз у "вокальних боях" виконали композицію Another love.



Під час вирішальних "вокальних боїв" на сцені "Голосу країни-9" виступили учасники з команди зірки з Луцька MONATIKа Магадалена Паскар та Олександр Мороз, - пише



Чуттєве та емоційне виконання композиції Another love Тома Оделла настільки приголомшило глядачів та зіркових тренерів, що вони аплодували стоячи.



"Просто молодці, MONATIK дякую за такі емоції. У Олександра такий вокал, що я б завтра написав пісню цьому артисту, бо він вміє зробити так, щоб люди відчули. Магдалена, ти неземна також, а разом ви одне ціле. Я побоюсь дати комусь свій голос, бо ви обоє на іншому рівні. Дякую вам за цей виступ", - прокоментував батл Дан Балан.



Також Потап відмітив високий рівень виступу учасників, але все таки свій голос віддав Магдалені.



Зірковий тренер Магдалени та Олексанадра MONATIK також дуже перейнявся виступом, що навіть не стримав сліз.







"Я розумію, що Магдалені було найважче на проекті, хоча б навіть дістатися репетиції. Коли ти не стикаєшся з цим, ти не розумієш наскільки в нас все не облаштовано в країні для людей особливих. І окрім того, що тобі дані великі випробування в житті, тобі дано великий талант. Олександр, ти чолов'яга. У тебе стільки чесності всередині і ти це все через вокал передаєш. Ти звісно грандіозний талант", - зазначив мультиартист і перевагу надав Магдалені.



"Я сьогодні ще більше усвідомив і переконаний, Магдалена ще не все сказала і їй є що сказати, - додав зірковий тренер.



Однак і Олександр Мороз залишився у проекті. Під час "крадіжки" двоє із тренерів, а саме Тіна Кароль та Дан Балан захотіли бачити хлопця в своїх командах. Однак Олександр зробив свій вибір на користь Дан Балана та змінив бек-вокаліста Дана, в якого той дуже вірив.



"Я сказав собі, що буду іти з ним, тільки якщо не з'явиться хтось надприродній", - заявив Балан, натякаючи, що вважає Олександра саме таким.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тау "вокальних боях" виконали композицію Another love.Під час вирішальних "вокальних боїв" на сцені "Голосу країни-9" виступили учасники з команди зірки з ЛуцькаМагадалена Паскар та Олександр Мороз, - пише ТСН Чуттєве та емоційне виконання композиції Another love Тома Оделла настільки приголомшило глядачів та зіркових тренерів, що вони аплодували стоячи."Просто молодці, MONATIK дякую за такі емоції. У Олександра такий вокал, що я б завтра написав пісню цьому артисту, бо він вміє зробити так, щоб люди відчули. Магдалена, ти неземна також, а разом ви одне ціле. Я побоюсь дати комусь свій голос, бо ви обоє на іншому рівні. Дякую вам за цей виступ", - прокоментував батлТакож Потап відмітив високий рівень виступу учасників, але все таки свій голос віддав Магдалені.Зірковий тренер Магдалени та Олексанадра MONATIK також дуже перейнявся виступом, що навіть не стримав сліз."Я розумію, що Магдалені було найважче на проекті, хоча б навіть дістатися репетиції. Коли ти не стикаєшся з цим, ти не розумієш наскільки в нас все не облаштовано в країні для людей особливих. І окрім того, що тобі дані великі випробування в житті, тобі дано великий талант. Олександр, ти чолов'яга. У тебе стільки чесності всередині і ти це все через вокал передаєш. Ти звісно грандіозний талант", - зазначив мультиартист і перевагу надав Магдалені."Я сьогодні ще більше усвідомив і переконаний, Магдалена ще не все сказала і їй є що сказати, - додав зірковий тренер.Однак і Олександр Мороз залишився у проекті. Під час "крадіжки" двоє із тренерів, а самета Дан Балан захотіли бачити хлопця в своїх командах. Однак Олександр зробив свій вибір на користь Дан Балана та змінив бек-вокаліста Дана, в якого той дуже вірив."Я сказав собі, що буду іти з ним, тільки якщо не з'явиться хтось надприродній", - заявив Балан, натякаючи, що вважає Олександра саме таким.

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