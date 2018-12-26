У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*

В дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь» – вечірка «School party», на якій зібравшись усім класом ви можете круто провести час.«Смугастий носоріг» влаштує Вам гучну та круту вечірку по запису із запальною програмою:- 1 година боулінгу;- дискотека;- шоу-конфеті;- ігри/конкурси;- фотозона."А також подарунки для кожного! Таке паті Смугастий влаштує у будні дні до 16:00, тому не баріться, а швидше записуйте учнів та хутчіш розважатись усім класом", - йдеться у повідомлені.Ціна з дитини – 100 гривень, але якщо бажаєте додати смачну піцу і сік, то все це вартуватиме 140 гривень.Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.