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У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*

У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
В дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь» – вечірка «School party», на якій зібравшись усім класом ви можете круто провести час.

«Смугастий носоріг» влаштує Вам гучну та круту вечірку по запису із запальною програмою:

- 1 година боулінгу;
- дискотека;
- шоу-конфеті;
- ігри/конкурси;
- фотозона.

"А також подарунки для кожного! Таке паті Смугастий влаштує у будні дні до 16:00, тому не баріться, а швидше записуйте учнів та хутчіш розважатись усім класом", - йдеться у повідомлені.

Ціна з дитини – 100 гривень, але якщо бажаєте додати смачну піцу і сік, то все це вартуватиме 140 гривень.

Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*

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Теги: Промінь, вечірка, діти
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