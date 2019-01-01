У Луцьку чоловік, який викинув старий телевізор, «влетів» на штраф

У Луцьку на чоловіка, який викинув у дворі будівельне сміття і телевізор, склали протокол.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Так, 13 березня інспектори департаменту муніципальної варти помітили чоловіка який викидав старий телевізор та мішок з будівельним сміттям на територію біля будинку на вул. Гулака Артемовського, 15а за, що отримав протокол за ст. 152 КУпАП. Згідно з нею передбачений штраф від 340 до 1700 гривень."Цікавим є той факт, що свої дії даний громадянин мотивував тим, що не знав про заборону викидати сміття у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.