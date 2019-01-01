У Луцьку чоловік, який викинув старий телевізор, «влетів» на штраф
Сьогодні, 17:46
У Луцьку на чоловіка, який викинув у дворі будівельне сміття і телевізор, склали протокол.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, 13 березня інспектори департаменту муніципальної варти помітили чоловіка який викидав старий телевізор та мішок з будівельним сміттям на територію біля будинку на вул. Гулака Артемовського, 15а за, що отримав протокол за ст. 152 КУпАП. Згідно з нею передбачений штраф від 340 до 1700 гривень.
"Цікавим є той факт, що свої дії даний громадянин мотивував тим, що не знав про заборону викидати сміття у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, 13 березня інспектори департаменту муніципальної варти помітили чоловіка який викидав старий телевізор та мішок з будівельним сміттям на територію біля будинку на вул. Гулака Артемовського, 15а за, що отримав протокол за ст. 152 КУпАП. Згідно з нею передбачений штраф від 340 до 1700 гривень.
"Цікавим є той факт, що свої дії даний громадянин мотивував тим, що не знав про заборону викидати сміття у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 4
ну якщо так виникаэ питання. А куда викидати старий телевізор? ну буд. сміття?
Так у дворі, чи в смітник? Муніципали - НЕ мають права нікого штрафувати, патєшний полк "УКРОПУ"! А як хочуть зробити потрібне - хай паліїв сухої трави ловлять, маршрутників за недотримання графіків поштрафують. А не лізуть на подвір'я приватного будинку і вчать людей, як жити, туди їм взагалі зась - приватна власність, і не доколупуються до водіїв за перкування - ПАРКОВКИ де? Бабок з, даруйте, укропом, на базарі ганяти ж легше, і за мангал з шашликами папірці виписувати...
Шановні мунічипали ви спочатку поясніть людям дівати його. Ми ж платимо за вивіз сміття.
Нащо тут політика, муніципали були ще до створення це партії. Ви вже дістали обсиранням когось, на себе дивіться краще
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