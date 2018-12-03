вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування

Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування
16-го березня в онкодиспансері міста Луцьк перестало битися серце мешканки села Клопочин Іваничівського району Наталії Тхорик, яка боролась із недугою.

Маму трьох дітей (найменшій донечці виповнилося 5 років) поховали 17-го березня, - пише Буг.

Наталія третій раз лікується від онко: 5 років тому жінку рятували від раку молочної залози, потім була пухлина в голові.

Небайдужі волиняни розпочали збір коштів для хворої, але, на жаль, медики не змогли врятувати їй життя.

“Вдячні людям, які нас підтримали”, – зазначила Олена Мельник, рідна сестра Наталії.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Наталії Тхорик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, волинянка, рак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 березня
Сьогодні, 19:00
Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 18:58
У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
Сьогодні, 18:43
У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування
19 лютий, 10:16
Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей
16 лютий, 09:45
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
31 січень, 12:02
Рак забрав життя волинського атовця Рак забрав життя волинського атовця
03 грудень, 2018, 08:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування
Сьогодні, 19:07
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 18:58
 0
У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8