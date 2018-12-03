Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування

Наталії Тхорик, яка



Маму трьох дітей (найменшій донечці виповнилося 5 років) поховали 17-го березня, - пише



Наталія третій раз лікується від онко: 5 років тому жінку рятували від раку молочної залози, потім була пухлина в голові.



Небайдужі волиняни розпочали збір коштів для хворої, але, на жаль, медики не змогли врятувати їй життя.



“Вдячні людям, які нас підтримали”, – зазначила Олена Мельник, рідна сестра Наталії.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Наталії Тхорик.

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