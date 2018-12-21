У «PremierCity» – благодійний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*





Сеанс відбудеться 21 березня о 17:00 в кінотеатрі PremierCity, 3 поверх ТРЦ ПортCity.



Кіностічку вже показали тисячам глядачів по всьому світу: від Шанхаю і до Вашингтона та Нью-Йорка, героїням фільму стоячи аплодував Парламент Канади. Не пропустіть, лише у кінотеатрі PremierCity!



Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.



Посилання на реєстрацію:



«Невидимий батальйон» - це фільм, в якому зібрано шість історій жінок-військовослужбовиць. Ці історії розказали три українські режисерки: Ірина Цілик, Світлана Ліщинська та Аліна Горлова. Героїні фільму мають неповторний життєвий досвід, вік, військові та цивільні професії. Проте їх всіх об’єднала ця війна. Саме їхні історії відтворюють панорамну картину становища жінок у Збройних Силах.



Кінотеатр PremierCity, вже традиційно, підтримує благодійні покази знакових для Українського суспільства фільмів, в рамках соціального проекту ТРЦ ПортCity «Тому, що не байдуже», який стартував 2016 році.



Дата: 21 березня

Час: 17.00

Місце: Кінотеатр PremierCity, ТРЦ ПортCity

Чекаємо на зустріч!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках благодійного соціального проекту «Тому, що не байдуже», ТРЦ ПортCity, спільно з добровольцем, воїном АТО Майєю Москвич, ініціювали благодійний показ повнометражного фільму "Невидимий батальйон", який розповідає історії українських жінок, що, пішли добровольцями на війну з Росією.Сеанс відбудеться 21 березня о 17:00 в кінотеатрі PremierCity, 3 поверх ТРЦ ПортCity.Кіностічку вже показали тисячам глядачів по всьому світу: від Шанхаю і до Вашингтона та Нью-Йорка, героїням фільму стоячи аплодував Парламент Канади. Не пропустіть, лише у кінотеатрі PremierCity!Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.Посилання на реєстрацію: https://goo.gl/forms/FQafDJIFTgmPmuaq1 «Невидимий батальйон» - це фільм, в якому зібрано шість історій жінок-військовослужбовиць. Ці історії розказали три українські режисерки: Ірина Цілик, Світлана Ліщинська та Аліна Горлова. Героїні фільму мають неповторний життєвий досвід, вік, військові та цивільні професії. Проте їх всіх об’єднала ця війна. Саме їхні історії відтворюють панорамну картину становища жінок у Збройних Силах.Кінотеатр PremierCity, вже традиційно, підтримує благодійні покази знакових для Українського суспільства фільмів, в рамках соціального проекту ТРЦ ПортCity «Тому, що не байдуже», який стартував 2016 році.Дата: 21 березняЧас: 17.00Місце: Кінотеатр PremierCity, ТРЦ ПортCityЧекаємо на зустріч!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію