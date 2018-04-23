На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Турійську поліція затримала 38-річного місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
«Правопорушника затримали співробітники Турійського відділення поліції спільно із оперативниками управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області за участі роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Володимир-Волинський відділ місцевої прокуратури. Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку вилучили у фігуранта, кошти виручені від незаконної діяльності», – розповів керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.
За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
«Правопорушника затримали співробітники Турійського відділення поліції спільно із оперативниками управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області за участі роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Володимир-Волинський відділ місцевої прокуратури. Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку вилучили у фігуранта, кошти виручені від незаконної діяльності», – розповів керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.
За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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