На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО

У Турійську поліція затримала 38-річного місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків.Про це інформує ГУНП у Волинській області.«Правопорушника затримали співробітники Турійського відділення поліції спільно із оперативниками управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області за участі роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Володимир-Волинський відділ місцевої прокуратури. Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку вилучили у фігуранта, кошти виручені від незаконної діяльності», – розповів керівник Турійського відділення поліціїЗа цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.