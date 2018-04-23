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На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО

На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
У Турійську поліція затримала 38-річного місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

«Правопорушника затримали співробітники Турійського відділення поліції спільно із оперативниками управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області за участі роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Володимир-Волинський відділ місцевої прокуратури. Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку вилучили у фігуранта, кошти виручені від незаконної діяльності», – розповів керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО



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Теги: наркотики, торгівля, Волинь
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