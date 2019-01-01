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Лучанам безкоштовно покажуть новий український фільм

Лучанам безкоштовно покажуть новий український фільм
У п’ятницю, 22 березня, о 19:00 розпочнеться кіноперегляд стрічки українського виробництва «Герой мого часу».

Захід відбудеться у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5).

Вибором фільму діляться організатори кінопоказу: «У нас був вибір між кількома картинами, які ми могли би показати своїм глядачам.

Але нам здалося, що саме фільм «Герой мого часу» – це те, що варто показати. Те, як змінюється головний персонаж протягом всієї історії, як змінюються його цінності – це повчає».

Сама стрічка розповідає про Жорика – хлопця, який марить підкоренням столиці. Його ваблять дорогі крамниці, модні галереї та «європейські цінності», та наразі Жорик живе серед пивних кіосків, дешевих атракціонів та під’їздів зі сміттям. Він упевнений, що дуже скоро подолає цю невидиму межу між двома світами. Та віднайти «соціальний ліфт» важко, якщо врахувати, що й ліфт у будинку полагодити не просто.

"Проект «Lutsk night cinema» має на меті пропаганду здорового способу життя. На захід забороняється приносити алкоголь чи приходити у нетверезому стані. На глядачів чекатимуть чай/кава та печиво. Можна брати із собою усе необхідне для комфортного кіноперегляду.

Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове українське кіно», який існує за підтримки Державного агентства України з питань кіно у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».
Захід є безкоштовним. Наступний кінопоказ відбудеться вже у квітні. Організатори планують провести нічний кінопоказ у бібліотеці та долучитися до всеукраїнської акції прибирання «Зробимо Україну чистою». Дізнатися більше інформації можна на сторінках проекту «Lutsk night cinema» у Facebook та Instagram", - повідомили організатори.
Лучанам безкоштовно покажуть новий український фільм

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Теги: кіно, перегляд, анонс
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