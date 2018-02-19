Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини





До топ-100 потрапила і ковельчанка - чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач, яка нині проживає у Львові і захищає честь Львівської області у різного роду змаганнях. Повідомляє



- Мені було надзвичайно приємно отримати цю нагороду і бути серед кращих жінок Львівщини, які багато чого досягли в житті. Було відзначено представниць сфери мистецтва, службовців, бізнес-леді та інших. Але від спорту нагороду отримала лише я. Тож дякую за визнання моїх досягнень «Клубу успішних жінок України»!, - повідомила спортсменка телефоном нашому виданню.









Нагадаємо, що на початку березня Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.



До слова, нещодавно Президент України вмдав указ про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові цього року вперше відбувся рейтинговий захід, яким визначено сто найуспішніших жінок Львівщини у різних сферах життєдіяльності. Його ініціювали і провели представниці громадської організації «Клуб успішних жінок України».До топ-100 потрапила і ковельчанка - чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби, яка нині проживає у Львові і захищає честь Львівської області у різного роду змаганнях. Повідомляє КовельPost - Мені було надзвичайно приємно отримати цю нагороду і бути серед кращих жінок Львівщини, які багато чого досягли в житті. Було відзначено представниць сфери мистецтва, службовців, бізнес-леді та інших. Але від спорту нагороду отримала лише я. Тож дякую за визнання моїх досягнень «Клубу успішних жінок України»!, - повідомила спортсменка телефоном нашому виданню.Нагадаємо, що на початку березня Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.До слова, нещодавно Президент України вмдав указ про призначення стипендії Юлії Ткач.

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