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Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини

Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини
У Львові цього року вперше відбувся рейтинговий захід, яким визначено сто найуспішніших жінок Львівщини у різних сферах життєдіяльності. Його ініціювали і провели представниці громадської організації «Клуб успішних жінок України».

До топ-100 потрапила і ковельчанка - чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач, яка нині проживає у Львові і захищає честь Львівської області у різного роду змаганнях. Повідомляє КовельPost.

- Мені було надзвичайно приємно отримати цю нагороду і бути серед кращих жінок Львівщини, які багато чого досягли в житті. Було відзначено представниць сфери мистецтва, службовців, бізнес-леді та інших. Але від спорту нагороду отримала лише я. Тож дякую за визнання моїх досягнень «Клубу успішних жінок України»!, - повідомила спортсменка телефоном нашому виданню.

Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини

Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини


Нагадаємо, що на початку березня Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.

До слова, нещодавно Президент України вмдав указ про призначення стипендії Юлії Ткач.

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Теги: Юлія Ткач, спорт, рейтинг, успішна жінка
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