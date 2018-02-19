Волинська спортсменка – у національному рейтингу успішних жінок Львівщини
Сьогодні, 01:38
У Львові цього року вперше відбувся рейтинговий захід, яким визначено сто найуспішніших жінок Львівщини у різних сферах життєдіяльності. Його ініціювали і провели представниці громадської організації «Клуб успішних жінок України».
До топ-100 потрапила і ковельчанка - чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач, яка нині проживає у Львові і захищає честь Львівської області у різного роду змаганнях. Повідомляє КовельPost.
- Мені було надзвичайно приємно отримати цю нагороду і бути серед кращих жінок Львівщини, які багато чого досягли в житті. Було відзначено представниць сфери мистецтва, службовців, бізнес-леді та інших. Але від спорту нагороду отримала лише я. Тож дякую за визнання моїх досягнень «Клубу успішних жінок України»!, - повідомила спортсменка телефоном нашому виданню.
Нагадаємо, що на початку березня Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.
До слова, нещодавно Президент України вмдав указ про призначення стипендії Юлії Ткач.
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До топ-100 потрапила і ковельчанка - чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач, яка нині проживає у Львові і захищає честь Львівської області у різного роду змаганнях. Повідомляє КовельPost.
- Мені було надзвичайно приємно отримати цю нагороду і бути серед кращих жінок Львівщини, які багато чого досягли в житті. Було відзначено представниць сфери мистецтва, службовців, бізнес-леді та інших. Але від спорту нагороду отримала лише я. Тож дякую за визнання моїх досягнень «Клубу успішних жінок України»!, - повідомила спортсменка телефоном нашому виданню.
Нагадаємо, що на початку березня Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.
До слова, нещодавно Президент України вмдав указ про призначення стипендії Юлії Ткач.
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