Луцька «Волинь» кличе фанатів на безкоштовний матч
Сьогодні, 08:43
У п'ятницю, 22 березня, поновлюється чемпіонат України серед команд Першої ліги.
23 березня у Луцьку на стадіоні "Авангард" "Волинь" гратиме поєдинок 19-го туру проти краматорського «Авангарда», пише UA.Футбол.
Матч розпочнеться о 17:00. Вхід на матч – безкоштовний.
Нагадаємо, що на зимову перерву команда Андрія Тлумака пішла з 5-го місця, набравши 30 очок, "Авангард" - шостий з 29 очками.
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23 березня у Луцьку на стадіоні "Авангард" "Волинь" гратиме поєдинок 19-го туру проти краматорського «Авангарда», пише UA.Футбол.
Матч розпочнеться о 17:00. Вхід на матч – безкоштовний.
Нагадаємо, що на зимову перерву команда Андрія Тлумака пішла з 5-го місця, набравши 30 очок, "Авангард" - шостий з 29 очками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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