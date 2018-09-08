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Луцька «Волинь» кличе фанатів на безкоштовний матч

Луцька «Волинь» кличе фанатів на безкоштовний матч
У п'ятницю, 22 березня, поновлюється чемпіонат України серед команд Першої ліги.

23 березня у Луцьку на стадіоні "Авангард" "Волинь" гратиме поєдинок 19-го туру проти краматорського «Авангарда», пише UA.Футбол.

Матч розпочнеться о 17:00. Вхід на матч – безкоштовний.

Нагадаємо, що на зимову перерву команда Андрія Тлумака пішла з 5-го місця, набравши 30 очок, "Авангард" - шостий з 29 очками.

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Теги: Волинь, футбол, матч
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