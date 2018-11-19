У луцькому зоопарку відремонтують вольєри





Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Так, у 2019 році зоопарк витратить 300 тисяч гривень капітальних інвестицій, які спрямують на будівництво чи капітальний ремонт вольєрів.



Загалом цьогоріч звіринець планує отримати понад 10 мільйонів надходжень.

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