вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому зоопарку відремонтують вольєри

У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Цьогоріч у луцькому звіринці планують відремонтувати вольєри для тварин.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у 2019 році зоопарк витратить 300 тисяч гривень капітальних інвестицій, які спрямують на будівництво чи капітальний ремонт вольєрів.

Загалом цьогоріч звіринець планує отримати понад 10 мільйонів надходжень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, зоопарк, вольєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*
Сьогодні, 19:43
У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Сьогодні, 19:14
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
Студентка з Волині, яка потрапила у аварію за кордоном, потребує допомоги
Сьогодні, 18:57
Схожі новини
З луцького зоопарку звільняються працівники З луцького зоопарку звільняються працівники
26 лютий, 12:38
Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО
18 січень, 17:10
Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева
08 січень, 12:28
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
19 листопад, 2018, 21:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*
Сьогодні, 19:43
 0
У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
 0
У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Сьогодні, 19:14
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8