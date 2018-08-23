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На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки

На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки
На Волині поліцейські викрили 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

19 березня дільничні у співпраці із оперативниками викрили раніше судимого 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.

Він викрав із помешкання пенсіонерки ювелірні вироби на 12 тис. грн..

За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Досудове розслідування триває.

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Теги: квартирна крадіжка, Ковель, кримінал, поліція
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