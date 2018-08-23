На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



19 березня дільничні у співпраці із оперативниками викрили раніше судимого 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.



Він викрав із помешкання пенсіонерки ювелірні вироби на 12 тис. грн..



За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Досудове розслідування триває.



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