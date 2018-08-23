На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки
Сьогодні, 11:32
На Волині поліцейські викрили 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
19 березня дільничні у співпраці із оперативниками викрили раніше судимого 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.
Він викрав із помешкання пенсіонерки ювелірні вироби на 12 тис. грн..
За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
19 березня дільничні у співпраці із оперативниками викрили раніше судимого 21-річного ковельчанина у вчиненні квартирної крадіжки.
Він викрав із помешкання пенсіонерки ювелірні вироби на 12 тис. грн..
За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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