Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.



Так, Ковельське МТМО отримало 2 автомобілі Renault Duster (2019 року випуску), які були придбані за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.



"Дані автомобілі будуть використовуватись для обслуговування викликів дорослого та дитячого населення Уховецької та Тойкуцької дільниць", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі місцевій лікарні передали два автомобілі Renault Duster (2019 року випуску).Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.Так, Ковельське МТМО отримало 2 автомобілі Renault Duster (2019 року випуску), які були придбані за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості."Дані автомобілі будуть використовуватись для обслуговування викликів дорослого та дитячого населення Уховецької та Тойкуцької дільниць", - йдеться у повідомленні.

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