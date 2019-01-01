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Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО

Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО
У Ковелі місцевій лікарні передали два автомобілі Renault Duster (2019 року випуску).

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.

Так, Ковельське МТМО отримало 2 автомобілі Renault Duster (2019 року випуску), які були придбані за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

"Дані автомобілі будуть використовуватись для обслуговування викликів дорослого та дитячого населення Уховецької та Тойкуцької дільниць", - йдеться у повідомленні.
Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО
Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО
Ковельська лікарня отримала два новенькі позашляховики. ФОТО

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Теги: медицина, реформа, гроші
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