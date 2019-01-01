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На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО

На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО
Маршрутні таксі: мотлох на колесах чи оптимальний засіб пересування по місту? Чи відповідає сервіс луцьких маршруток встановленому тарифу та як удосконалити роботу міського транспорту?

Про систему контролю над перевізниками, про аварійний стан маршруток, про неминуче підвищення цін на проїзд дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 21 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.


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Теги: Протилежний Погляд, ток-шоу, маршрутки
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