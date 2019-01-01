На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО





Про систему контролю над перевізниками, про аварійний стан маршруток, про неминуче підвищення цін на проїзд дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 21 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маршрутні таксі: мотлох на колесах чи оптимальний засіб пересування по місту? Чи відповідає сервіс луцьких маршруток встановленому тарифу та як удосконалити роботу міського транспорту?Про систему контролю над перевізниками, про аварійний стан маршруток, про неминуче підвищення цін на проїзд дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» 21 березня, о 19:45 на «12» телеканалі.

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