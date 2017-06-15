Волинський фотограф показав неймовірну природу Волині у різні пори року. ФОТО

Сергій Палько поділився світлинами, які він зробив під час подорожей різними куточками Волині.



Світлини Сергій опублікував на своїй сторінці у



“Фотографії природи і людей Волинського краю, відзняті мною під час подорожей лісами, снігами, річками”, – написав автор.































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