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Судили двох волинян-хуліганів, які вчинили бійку у нічному клубі

Судили двох волинян-хуліганів, які вчинили бійку у нічному клубі
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок у вигляді одного року умовно двом чоловікам, які вчинили бійку в нічному клубі «Кіно».

Пригода трапилася у Ковелі о пів на третю ночі 2 червня 2018 року. Без будь-якої причини, аби похуліганити вони напали біля барної стійки на відвідувача клубу, - пише Конкурент.

Спочатку один зі зловмисників вдарив того тричі у голову, а потім вони ще й добили його коліном. Опісля вийшли з клубу і пристали до іншого молодика, особу якого слідство не встановило. Також вдарили його в обличчя руками та ногами.

Перший потерпілий спробував їх зупинити, втім отримав знову по голові. Той впав і його вже добивали ногами.

У результаті – закрита черепно-мозкова травма з струсом головного мозку, відкритий перелом кісток носа без зміщення, численні синці.

У суді хулігани свою вину визнали. Розкаялися, просили суворо не карати. Казали, що повністю відшкодували майнові збитки та видатки на лікування потерпілого. Той теж це підтвердив і просив суворо не карати своїх кривдників.

Суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання обох обвинувачених можливе без їх ізоляції від суспільства.

Тож присудив умовний термін.

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Теги: Ковель, суд, бійка
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