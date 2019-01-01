Судили двох волинян-хуліганів, які вчинили бійку у нічному клубі





Пригода трапилася у Ковелі о пів на третю ночі 2 червня 2018 року. Без будь-якої причини, аби похуліганити вони напали біля барної стійки на відвідувача клубу, - пише



Спочатку один зі зловмисників вдарив того тричі у голову, а потім вони ще й добили його коліном. Опісля вийшли з клубу і пристали до іншого молодика, особу якого слідство не встановило. Також вдарили його в обличчя руками та ногами.



Перший потерпілий спробував їх зупинити, втім отримав знову по голові. Той впав і його вже добивали ногами.



У результаті – закрита черепно-мозкова травма з струсом головного мозку, відкритий перелом кісток носа без зміщення, численні синці.



У суді хулігани свою вину визнали. Розкаялися, просили суворо не карати. Казали, що повністю відшкодували майнові збитки та видатки на лікування потерпілого. Той теж це підтвердив і просив суворо не карати своїх кривдників.



Суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання обох обвинувачених можливе без їх ізоляції від суспільства.



Тож присудив умовний термін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд виніс вирок у вигляді одного року умовно двом чоловікам, які вчинили бійку в нічному клубі «Кіно».Пригода трапилася у Ковелі о пів на третю ночі 2 червня 2018 року. Без будь-якої причини, аби похуліганити вони напали біля барної стійки на відвідувача клубу, - пише Конкурент. Спочатку один зі зловмисників вдарив того тричі у голову, а потім вони ще й добили його коліном. Опісля вийшли з клубу і пристали до іншого молодика, особу якого слідство не встановило. Також вдарили його в обличчя руками та ногами.Перший потерпілий спробував їх зупинити, втім отримав знову по голові. Той впав і його вже добивали ногами.У результаті – закрита черепно-мозкова травма з струсом головного мозку, відкритий перелом кісток носа без зміщення, численні синці.У суді хулігани свою вину визнали. Розкаялися, просили суворо не карати. Казали, що повністю відшкодували майнові збитки та видатки на лікування потерпілого. Той теж це підтвердив і просив суворо не карати своїх кривдників.Суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання обох обвинувачених можливе без їх ізоляції від суспільства.Тож присудив умовний термін.

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