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Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО

Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО
Комунальники з "Луцьктепла" "попали" на адміністративний протокол за невідновлений благоустрій після проведення земляних робіт.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Інспектором відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вулиці Кравчука, 44 та встановлено, що благоустрій не був відновлений", - йдеться у повідомленні.

Інспектором видав припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону, за що її і притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП.

Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО
Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО

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Теги: муніципали, порушення, благоустрій
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