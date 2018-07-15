«Укрзалізниця» презентувала нові вагони з душем в кожному купе





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник компанії Євген Кравцов, - пише



Керівник "Укрзалізниці" розповів, що вагони купе та СВ класу для міжнародного сполучення габариту замовили у Крюківського заводу на 2019 рік.







"З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят. Приймемо їх в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами. На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками", - написав Кравцов.



Він також додав, що ці нові вагони планують відправити на маршрут, що сполучає Київ та Відень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" отримала нові вагони обладнані окремим душем та умивальником в кожному купе. Вони працюватимуть на маршруті Київ-Відень-Київ.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник компанії, - пише ТСН Керівник "Укрзалізниці" розповів, що вагони купе та СВ класу для міжнародного сполучення габариту замовили у Крюківського заводу на 2019 рік."З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят. Приймемо їх в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами. На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками", - написав Кравцов.Він також додав, що ці нові вагони планують відправити на маршрут, що сполучає Київ та Відень.

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