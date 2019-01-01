24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
24 березня 2019 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами, цього дня визначали, яким буде літо.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 березня
– Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.
– У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.
– Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.
– Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.
– Побачити ластівку в цей день – до нещастя.
– Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
– Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.
Що можна робити 24 березня
1. Кажуть, що на Юхима й Софронія співає перша зозуля. Якщо ви почуєте її саме у цей день, то потрусіть гаманець з монетами – так можна привернути удачу і багатство.
Що не можна робити 24 березня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людину, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
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Іменини сьогодні святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 березня
– Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.
– У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.
– Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.
– Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.
– Побачити ластівку в цей день – до нещастя.
– Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
– Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.
Що можна робити 24 березня
1. Кажуть, що на Юхима й Софронія співає перша зозуля. Якщо ви почуєте її саме у цей день, то потрусіть гаманець з монетами – так можна привернути удачу і багатство.
Що не можна робити 24 березня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людину, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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