Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний

23-го березня близько 23-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан.Патрульна поліція повідомила деталі інциденту на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо,, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.За інформацією патрульних, чоловік на Volkswagen не впорався з керуванням і зіткнувся з парканом. Ніхто не постраждав. На момент прибуття інспекторів водій та господар домовились про відшкодування збитків. Однак патрульні виявили у порушника ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Відповідно, оформили необхідні матеріали.Після опівночі – виявлення двох нетверезих водіїв у Ковелі. Ті порушували правила дорожнього руху, тож були зупинені. На порушників оформили необхідні адмінматеріали.