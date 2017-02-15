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У проходах ставлять табуретки: атовець нарікає на сервіс автобуса «Нововолинськ-Київ»

У проходах ставлять табуретки: атовець нарікає на сервіс автобуса «Нововолинськ-Київ»
Атовець із Нововолинська Микола Здрок нарікає на сервіс у рейсовому автобусі сполученням «Нововолинськ-Київ».

Про це він пише на своїй сторінці у facebook.

"Я уже не п'ятий рік служу у ЗСУ, завжди добираюся до місця служби (Житомирська область м. Новоград-Волинський) автобусом рейсу "Нововолинськ-Київ" власником якого є Володимир-Волинське АТП.

Приємного взагалі немає, постійно їздять розбиті "еталони" хребет аж болить, поїздка здається мукою, духота та дискомфорт!

А у післясвяткові дні (коли людей багато) водії з багажника дістають табуретки і садять людей посеред проходу...

Люди, от як можна пускати в рейс 500 км. автобус, у якому тільки мучишся.

У власності вищевказаного АТП є і далекобійні автобуси (лише не для нас). Максимум репосту!!!!", - обурюється чоловік.

У проходах ставлять табуретки: атовець нарікає на сервіс автобуса «Нововолинськ-Київ»

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Теги: автобус, сервіс, табуретка, Нововолинськ
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Коментарі 1
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їздте автобусами Шацьк- Київ(або Шацьк-Львів)-без табуреток приймака)---вже скоро
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