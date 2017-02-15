У проходах ставлять табуретки: атовець нарікає на сервіс автобуса «Нововолинськ-Київ»

Микола Здрок нарікає на сервіс у рейсовому автобусі сполученням «Нововолинськ-Київ».



Про це він пише на своїй сторінці у



"Я уже не п'ятий рік служу у ЗСУ, завжди добираюся до місця служби (Житомирська область м. Новоград-Волинський) автобусом рейсу "Нововолинськ-Київ" власником якого є Володимир-Волинське АТП.



Приємного взагалі немає, постійно їздять розбиті "еталони" хребет аж болить, поїздка здається мукою, духота та дискомфорт!



А у післясвяткові дні (коли людей багато) водії з багажника дістають табуретки і садять людей посеред проходу...



Люди, от як можна пускати в рейс 500 км. автобус, у якому тільки мучишся.



У власності вищевказаного АТП є і далекобійні автобуси (лише не для нас). Максимум репосту!!!!", - обурюється чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовець із Нововолинськанарікає на сервіс у рейсовому автобусі сполученням «Нововолинськ-Київ».Про це він пише на своїй сторінці у facebook "Я уже не п'ятий рік служу у ЗСУ, завжди добираюся до місця служби (Житомирська область м. Новоград-Волинський) автобусом рейсу "Нововолинськ-Київ" власником якого є Володимир-Волинське АТП.Приємного взагалі немає, постійно їздять розбиті "еталони" хребет аж болить, поїздка здається мукою, духота та дискомфорт!А у післясвяткові дні (коли людей багато) водії з багажника дістають табуретки і садять людей посеред проходу...Люди, от як можна пускати в рейс 500 км. автобус, у якому тільки мучишся.У власності вищевказаного АТП є і далекобійні автобуси (лише не для нас). Максимум репосту!!!!", - обурюється чоловік.

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