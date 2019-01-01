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У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*

У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*
Кінотеатр MULTIPLEX, що у РЦ «Промінь» запрошує лучан на допрем’єрний показ культового фільму «Дамбо».

Рімейк дивовижної історії про слоненятко, з напрочуд великими вухами, зняв видатний режисер Тім Бертон, якого ви можете знати по фільмах: «Аліса у Дивокраї», «Дім дивних дітей міс Сапсан», «Чарлі і шоколадна фабрика».

Фільм розповість чудову історію про незвичайного слоника Дамбо, з велетенськими вухами, який стає посміховиськом для усього цирку. Але вада Дамбо виявляється його секретною суперсилою – вуха дають йому можливість літати!

MULTIPLEX запрошує усіх поринути у дивовижний, казковий світ, який однозначно вразить вашу уяву.

Придбати квитки на допрем’єрний показ 27 березня

о 19:00 можна тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351713

о 20:50 тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351713

У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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