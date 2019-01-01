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Замість окопів – пензлі і фарби: у Луцьку відбудеться виставка картин атовця

Замість окопів – пензлі і фарби: у Луцьку відбудеться виставка картин атовця
Лучан кличуть відвідати виставку картин, написаних руками бійця з Полтави.

Олекса Коба народився у Полтаві. Мав чимало захоплень, займався ковальською справою. А потім був Майдан. Олекса був одним з героїв полтавського Майдану, не міг лишатися осторонь подій в країні, саме тому, у 2014 році, коли почалася війна на сході, Олекса добровольцем пішов служити. Був бійцем батальйону «Дніпро-1», отримав поранення.

Зараз Олекса Коба є ко-тренером програми соціальної адаптації ветеранів, що повертаються до цивільного життя за принципом «рівний – рівному», а також – співзасновником студії «IT BRO», яка окрім розробки web-рішень, займається навчанням ветеранів.

Але до цього була власна реабілітація, власна втеча з мряки.

"Повернувшись зі Сходу і прокинувшись одного, такого ж закритого від усіх істот і мрячно-мертвоемоційного ранку, спалахом зрозумів, що за довгий час, крім як повернутись назад в окопи, в мене з'явилось бажання придбати фарби, полотно і щось, що допоможе калякати, без остраху на те, що я тим ніколи не займався.

Зішкрібши останні кошти з підробітку, який на той час був - я придбав це все. І так почалась історія переведення фарби, полотен та виходу з внутрішньої мряки", - розповідає Олекса Коба.

Замість окопів – пензлі і фарби: у Луцьку відбудеться виставка картин атовця

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Теги: виставка, мистецтво
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