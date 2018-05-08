На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО
Сьогодні, 21:39
В понеділок, 25-го березня, з будівлі Володимир-Волинської районної центральної бібліотеки зірвало частину даху.
Про це повідомляє "БУГ".
Очевидці розповідають, що з’явився раптовий сильний вітряний вихор спершу майже біля воріт пожежної часини і тоді перекинувся на дах бібліотеки. За словами очевидців сила вихру не прогнозувала, що буде завдана така шкода і ніхто не очікував, що він зірве шифер.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Дах, за кілька годин після події, відразу почали ремонтувати.
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Про це повідомляє "БУГ".
Очевидці розповідають, що з’явився раптовий сильний вітряний вихор спершу майже біля воріт пожежної часини і тоді перекинувся на дах бібліотеки. За словами очевидців сила вихру не прогнозувала, що буде завдана така шкода і ніхто не очікував, що він зірве шифер.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Дах, за кілька годин після події, відразу почали ремонтувати.
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