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На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО

На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО
В понеділок, 25-го березня, з будівлі Володимир-Волинської районної центральної бібліотеки зірвало частину даху.

Про це повідомляє "БУГ".

Очевидці розповідають, що з’явився раптовий сильний вітряний вихор спершу майже біля воріт пожежної часини і тоді перекинувся на дах бібліотеки. За словами очевидців сила вихру не прогнозувала, що буде завдана така шкода і ніхто не очікував, що він зірве шифер.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Дах, за кілька годин після події, відразу почали ремонтувати.

На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО

На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО

На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, дах, вихор, покрівля
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