26 березня на Волині: гортаючи календар

Олег Куц (на фото).



Іменинники 26 березня – Олександр, Никифор, Христина.



Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.



26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».



26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.



У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.



26 березня 2010-го Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.

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